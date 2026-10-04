Задаток за квартиру обернулся уголовным делом для мужчины

В Красноярске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при сдаче жилья в аренду. Поводом для разбирательства стало заявление 42-летнего жителя Курагинского района, который сообщил сотрудникам полиции о хищении денежных средств. Мужчина нашёл в социальной сети объявление о сдаче студии и связался с её владельцем, чтобы договориться о бронировании.

Хозяин квартиры попросил внести задаток. Потерпевший перевёл указанную сумму, после чего злоумышленник прекратил общение и перестал выходить на связь,сообщает пресс-служба МВД Красноярского края. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого — ранее не судимого 24-летнего красноярца.

Выяснилось, что молодой человек изначально не собирался сдавать жильё. Объявление он разместил исключительно ради хищения денег, а полученные средства потратил на личные нужды. Следственным отделом № 3 СУ МУ МВД России «Красноярское» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Расследование завершено, материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в суд.

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