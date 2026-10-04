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Происшествия 1604

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Индонезии

Подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксировали у берегов Индонезии

Подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксировали у берегов Индонезии
Сгенерировано нейросетью Copilot / Юлия Широбокова

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у побережья Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 161 км к юго-западу от города Лабуан-Баджо, население которого составляет около 188 тысяч человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 46 км.

Информации о пострадавших в результате природного явления не поступало. Также данных о разрушениях на территории Индонезии не сообщалось.

Угроза возникновения цунами после землетрясения не объявлялась. Информация о возможных последствиях подземных толчков уточняется.

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Автор:
АО Берега Индонезия