Женщина отсудила компенсацию за укусы бродячих псов

В Тульской области суд обязал органы местного самоуправления выплатить компенсацию женщине, пострадавшей от нападения стаи бездомных животных. Инцидент произошел в Плавске, где на местную жительницу напала группа агрессивных псов. Животные вцепились в ноги женщины, причинив серьезные травмы, и прекратили атаку только после вмешательства случайных свидетелей.

Потерпевшая инициировала судебное разбирательство против городской администрации с требованием возмещения причиненного вреда. Ключевым доказательством в деле стали материалы, зафиксированные прибывшей на место происшествия бригадой скорой помощи, сообщает телеграм-канал "Baza". Медики своевременно задокументировали характер ранений, что позволило подтвердить факт нападения и тяжесть последствий.

В результате рассмотрения иска суд постановил взыскать с муниципалитета в пользу пострадавшей 60 тысяч рублей. Данная сумма включает компенсацию за физический ущерб, поврежденную одежду, а также покрытие расходов на курс вакцинации от бешенства, который пришлось пройти женщине после укусов.

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