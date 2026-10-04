Женщина с ребенком чудом спаслась после нападения партнера

В Турине женщина с годовалым ребенком спаслась после нападения своего 37-летнего партнера. По предварительной версии следствия, мужчина пытался сбросить ее с балкона квартиры на десятом этаже, сообщает ANSA.

Все произошло утром 4 октября в квартире на улице Червино. Между парой возникла ссора, после которой мужчина, как предполагается, вывел женщину на балкон и попытался столкнуть вниз.

Когда ему это не удалось, он якобы схватил женщину за шею и попытался задушить. Она смогла вырваться, забрала годовалую дочь и убежала к соседям. Там женщина вместе с ребенком дождалась помощи. Серьезных травм она не получила.

После ее побега мужчина выпал с балкона десятого этажа и погиб. По предварительной версии, он самостоятельно прыгнул вниз. Карабинеры продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.