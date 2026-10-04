Женщина заметила кражу дров и получила палкой и перцовым газом

В немецком ГарБсене женщина попала в больницу после того, как попыталась остановить предполагаемых похитителей дров. Ее ударили палкой и распылили ей в лицо перцовый газ, сообщает NDR со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в районе Беренбостель. Женщина заметила мужчину и женщину, которые складывали в ручную тележку дрова, оставленные возле полевой дороги. Вместе с ними находились девочка и собака.

Свидетельница подошла к взрослым и спросила о дровах. После этого они стали уходить с загруженной тележкой, а женщина решила последовать за ними.

Тогда неизвестные напали на нее: женщину несколько раз ударили палкой и распылили ей в лицо перцовый газ. После этого предполагаемые похитители скрылись. Пострадавшую доставили в больницу.

Полиция разыскивает нападавших и расследует произошедшее по подозрению в разбойной краже.

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