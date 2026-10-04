Жительница Брянской области пострадала при обстреле ВСУ

Губернатор Ковальчук: женщина госпитализирована с ранением после атаки ВСУ

Жительница Брянской области пострадала в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал глава региона Егор Ковальчук в «Максе».

По его словам, женщина, находящаяся в своей квартире, получила ранение в результате обстрела поселка Белая Березка Трубчевского района и была доставлена в больницу.

Кроме того, украинский беспилотник атаковал школу в населенном пункте Суворово. Повреждения получила крыша. Пострадавших нет.

До этого Ковальчук сообщил, что дрон-камикадзе ВСУ нанес удар по микроавтобусу вблизи поселка Мамай Новозыбковского городского округа. Мирный житель получил осколочные ранения. Также в результате удара беспилотника пострадал житель поселка Роща.

Также в Курской области мужчина погиб из-за атаки беспилотника.

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