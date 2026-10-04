Жуткая гибель пенсионерки на путях произошла в Приморье

В Приморье на станции Санаторная поезд насмерть сбил 74‑летнюю женщину

По данным пресс‑службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, 3 октября на станции Санаторная Приморского края поезд смертельно травмировал 74‑летнюю женщину. Информация опубликована на канале ведомства в MAX.

Пенсионерка переходила железнодорожные пути в неположенном месте, в результате столкновения она получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия.

Инцидент произошёл 3 октября на станции Санаторная Дальневосточной железной дороги. По данным следствия, женщина пренебрегла правилами безопасности при переходе путей; избежать столкновения не удалось.

Пострадавшая от полученных травм она скончалась на месте. Других пострадавших или участников происшествия в сообщении не упоминают.

Следственное управление проводит доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Расследование ведётся в установленном порядке, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

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