12 лет колонии: россиянина осудили за три диверсии

В Краснодарском крае перед судом предстал местный житель. Его привлекли к ответственности за поджоги вышки сотовой связи в Адыгее, трансформаторной подстанции и поста, обеспечивающего работу контактной железнодорожной сети в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Преступления были совершены в прошлом году. Злоумышленник в это время искал работу. Он наткнулся на предложение анонимного заказчика в Интернете. За деньги ему поручили совершать поджоги объектов. Фигурант уголовного дела согласился.

После совершения преступлений его задержали. Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Ранее наше издание сообщало, что ФСБ России сообщила о задержании в Перми и Белгородской области двух агентов украинских спецслужб, которые собирали данные об объектах оборонно‑промышленного и топливно‑энергетического комплексов.

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