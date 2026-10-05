38-летняя женщина попала под суд, научив подростка заниматься сексом и целоваться

В Великобритании рассматривается дело 38-летней Кирсти Слейтер, обвиняемой в сексуальных дeйствиях в отношении подростка младше 16 лет. О судебном разбирательстве сообщает британское издание Lancs Live.

По версии обвинения, инцидент произошел ночью, когда женщина и несовершеннолетний остались наедине, где он попросил ее, чтобы научила его целоваться. Подросток утверждает, что перед произошедшим употреблял алкоголь и чувствовал себя дезориентированным.

Затем дело пошло дальше, и Слейтер предложила потрогать ее грудь, пoсле чего занялась с ним сексом.

Как следует из показаний несовершеннолетнего, пoсле случившегося женщина якобы попросила его никому об этом не рассказывать. Позднее подросток сообщил о произошедшем психологу.

Слейтер отвергает предъявленные ей обвинения. Обстоятельства дела продолжают рассматриваться в рамках судебного процесса.

Читайте также:

Учительница выкрикивала имя мужа, когда насиловала 10-летнего школьника.

Учительница физкультуры совратила двух школьниц.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в “MAX”.