72-летняя женщина выжила после пяти дней в лесу под Оренбургом

В Оренбуржье нашли в лесу пропавшую пять дней назад пенсионерку

В Оренбургской области полицейские нашли живой 72-летнюю жительницу Сорочинска. Почти пять суток женщина провела в лесу. Об этом сообщило региональное УМВД.

Пенсионерка ушла из квартиры ночью 25 сентября. Забеспокоилась соседка, которая присматривает за пожилой женщиной, и заявила в полицию.

На поиски подняли сотрудников ОМВД «Сорочинский», их коллег из соседних районов, казаков, волонтеров и добровольцев. Прочесали город, лесные окраины, поля, дороги и овраги.

На пятые сутки женщину обнаружили в лесу в двух километрах от Сорочинска. Она сильно замерзла. Пенсионерку укутали в термоодеяло, оказали первую помощь и передали медикам.

Сейчас ее состояние стабильное. Угрозы жизни и здоровью нет.