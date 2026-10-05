Аэропорт Геленджика вернулся к обычной работе

Росавиация сообщила об отмене ограничений в аэропорту Геленджика

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Геленджика. Об этом сообщает Росавиация в своем канале.

Авиагавань вновь может принимать и отправлять самолеты без действовавших ранее ограничений.

Решение об отмене ограничений позволит аэропорту вернуться к штатному режиму работы.

Информация о дальнейшем расписании рейсов будет доступна на онлайн-табло аэропорта.

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