Аэропорт Геленджика вернулся к обычной работе

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Геленджика. Об этом сообщает Росавиация в своем канале.
Авиагавань вновь может принимать и отправлять самолеты без действовавших ранее ограничений.
Решение об отмене ограничений позволит аэропорту вернуться к штатному режиму работы.
Информация о дальнейшем расписании рейсов будет доступна на онлайн-табло аэропорта.
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