Атакованы пять муниципалитетов: россиянин пострадал в ходе удара ВСУ по авто

Боевики ВСУ продолжают атаковать регионы России. За минувшие сутки они несколько раз наносили удары по Белгородской области. Об этом сегодня, 5 сентября, рассказал оперативный штаб региона. Так, ВСУ атаковали пять муниципалитетов.

В городе Шебекино в результате удара БПЛА ВСУ по грузовику пострадал мирный житель. У него диагностировали осколочные ранения плеча и бедра. В тяжёлом состоянии бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ.

Также второй беспилотник нанес удар по хозяйственной постройке. Также повреждён автобус. Третий FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома — посечена надворная постройка. Под удар попали и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома, автомобили.

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