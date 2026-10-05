Автобус с 50 вахтовиками перевернулся из-за усталости шофера в российском регионе

В Хабаровском крае в понедельник утром перевернулся автобус, который вез вахтовиков. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона. Никто из 50 пассажиров не пострадал.

ДТП произошло на 540-м километре трассы Селихино – Николаевск-на-Амуре в Ульчском районе. По данным ведомства, водитель не справился с управлением. Автобус съехал с дороги и опрокинулся.

За рулем был мужчина 1988 года рождения. Его стаж — 15 лет. Он был трезв. В момент аварии он управлял автобусом восьмой час. Предварительная причина — водитель уснул.

В салоне находились 50 работников одной из организаций. Они ехали на вахту. Никто из них не пострадал. Другие обстоятельства выясняются.