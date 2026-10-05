Автора «Масяни» Олега Куваева* заочно приговорили к колонии

Невский районный суд Санкт-Петербурга заочно приговорил к колонии автора «Масяни» Олега Куваева* (признан в России иностранным агентом). Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своём Telegram-канале.

«Куваев призывал российских военных к дезертирству и рекламировал украинский центр обращений по сдаче в плен», — уточнили в суде.

Мультипликатора признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Также его обвинили в публичных призывах против безопасности государства.

Следствие установило факт публикации видеозаписи в июле 2023 года. Куваев разместил ролик на публичном канале «Masyanya Kuvaeva» на платформе YouTube. Видео было доступно неограниченному кругу лиц.

По версии суда, в записи мультипликатор призывал российских военных к дезертирству. Также он рекламировал украинский центр обращений по сдаче в плен. Прокуратура запрашивала для фигуранта 5 лет и 11 месяцев колонии и штраф в 290 тысяч рублей. Обвинение просило запретить администрировать сайты почти на пять лет.

Минюст России внёс Олега Куваева* в список иностранных агентов в декабре 2023 года. Суд дважды оштрафовал мультипликатора за это нарушение. После выплат штрафов он повторил административное правонарушение. В настоящее время Куваев* находится за пределами России.

* Олег Куваев — юридическое лицо, признанное в России иностранным агентом.

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