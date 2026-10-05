Бензовоз загорелся после атаки дрона в Ростовской области

Водитель бензовоза получил тяжелые ожоги после атаки БПЛА под Ростовом

В Красносулинском районе Ростовской области водитель бензовоза пострадал в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Мужчина получил множественные ожоги и в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию городской больницы Новошахтинска, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По словам главы области, пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь. В случае необходимости его планируют перевести в областной ожоговый центр.

Во время отражения воздушной атаки российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников над Мясниковским, Неклиновским и Красносулинским районами.

Слюсарь уточнил, что атака на Ростовскую область продолжается. В регионе сохраняется беспилотная опасность, силы ПВО продолжают отражать налет.

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