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Происшествия 1439

Беспилотник ВСУ взорвался рядом с женщиной

В Белгородской области беспилотник ВСУ взорвался рядом с женщиной

В Белгородской области беспилотник ВСУ взорвался рядом с женщиной
Фото: Ольга Шуклина

Боевики ВСУ продолжают атаковать регионы России. Сегодня, 5 октября, они вновь нанесли удар по Белгородской области.

Так, в селе Шведуновка Валуйского округа дрон сдетонировал о дорожное полотно. Пострадала женщина. У нее диагностировали осколочные ранения бедра. Пострадавшую госпитализировали.

Еще один беспилотник атаковал социальный объект - выбиты окна. В селе Колыхалино при ударе дрона повреждён автомобиль. 

В Шебекинском округе в селе Белянка от взрывов FPV-дронов выбиты окна, посечены кровля, забор частного дома и два грузовых автомобиля.

Ранее наше издание сообщало, что в ЛНР ВСУ ударили по машине, в которой ехала молодежь. В результате погибла молодая девушка.

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