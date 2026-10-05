Беспилотник ВСУ взорвался рядом с женщиной

Боевики ВСУ продолжают атаковать регионы России. Сегодня, 5 октября, они вновь нанесли удар по Белгородской области.
Так, в селе Шведуновка Валуйского округа дрон сдетонировал о дорожное полотно. Пострадала женщина. У нее диагностировали осколочные ранения бедра. Пострадавшую госпитализировали.
Еще один беспилотник атаковал социальный объект - выбиты окна. В селе Колыхалино при ударе дрона повреждён автомобиль.
В Шебекинском округе в селе Белянка от взрывов FPV-дронов выбиты окна, посечены кровля, забор частного дома и два грузовых автомобиля.
Ранее наше издание сообщало, что в ЛНР ВСУ ударили по машине, в которой ехала молодежь. В результате погибла молодая девушка.