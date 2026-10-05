БПЛА ВСУ взорвался на территории предприятия - пострадал мужчина

В Белгородской области БПЛА ВСУ взорвался на территории предприятия

Противник продолжает наносить удары по регионам России. Сегодня, 5 октября, стало известно, что в городе Шебекино Белгородской области вражеский беспилотник атаковал территорию предприятия.

В результате пострадал мирный житель. Об этом рассказали представители оперативного штаба региона. У пострадавшего диагностировали акубаротравму. Его доставили в Шебекинскую Центральную районную больницу.

Пациенту оказывают помощь медики. Кроме того, вражеские дроны атаковали жилой многоквартирный дом. Там повреждены остекление и фасад, осколками посечены три автомобиля.

Напомним, ранее в городе Шебекино в результате удара БПЛА ВСУ по грузовику пострадал мирный житель. У него диагностировали осколочные ранения плеча и бедра.

Беспилотная опасность: как действовать в экстренной ситуации и где укрыться

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX