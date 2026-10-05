Браконьеры в российском регионе застрелили школьника

В Кемеровской области перед судом предстанут трое местных жителей. Их обвиняют в незаконной охоте и расправе над школьником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в ночь на 31 мая мужчины без разрешения на добычу охотничьих ресурсов приехали на участок дороги недалеко от села Междугорное. Один из браконьеров заметил движение и выстрелил в сторону лесного массива.

Пуля попала в юношу, который находился за деревьями. Школьник получил ранение, несовместимое с жизнью. Он скончался на месте.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд. Другие обстоятельства произошедшего не раскрываются.