Четверо пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область в тяжелом состоянии

В Белгородской области четверо мирных жителей, среди них ребенок, находятся в тяжелом состоянии после ударов ВСУ в минувшие выходные. Об этом сообщили в канале областного правительства в «Максе».

Всего за выходные при атаках погибли три человека. Еще 19 получили ранения. Шестеро пострадавших, в том числе трое детей, были госпитализированы. Четверо из них в тяжелом состоянии, включая одного ребенка.

Сейчас тяжелые пациенты лечатся в региональных больницах. Врачи проводят телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

Если потребуется, пострадавших могут перевезти в Москву. Но только при условии, что дорога не ухудшит их состояние. Об этом также сообщили в правительстве области.

Ранее сообщалось, что в Курске обломки сбитого украинского беспилотника упали рядом с остановкой на улице Энгельса, повредив электробус, который загорелся. Пассажиров успели эвакуировать, одному человеку потребовалась медицинская помощь на месте. По предварительным данным, при атаке также поврежден частный дом, где пострадала женщина.