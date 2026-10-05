Дело пассажира, вытолкнувшего проводницу из поезда, передано в суд

Северо-Западная транспортная прокуратура передала в суд уголовное дело о нападении на проводницу. Фигурант — пассажир состава Челябинск — Санкт-Петербург. Об этом сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 30 марта на станции Поназырево в Костромской области. Во время стоянки мужчина вытолкнул женщину из тамбура вагона. Пострадавшая получила травмы средней степени тяжести.

Кроме того, пассажир угрожал убийством начальнику поезда. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство и угрозе убийством. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.