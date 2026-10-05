Девочка умерла спустя 9 дней после рождения, отравившись грудным молоком матери, употреблявшей наркотики

В Великобритании девятидневная девочка умерла после того, как в ее организм попали наркотики через грудное молоко матери. Трагедия произошла еще в ноябре 2023 года в отеле города Ньюквей, однако подробности дела стали известны после недавнего судебного разбирательства. Об этом пишет The Sun.

30-летняя Рошель Томас и 29-летний Эндрю Мондер остановились в гостинице Victoria вместе с новорожденной дочерью Дарси. Как установил суд, женщина употребляла наркотики после родов, в результате чего запрещенные вещества попали в грудное молоко и вызвали отравление ребенка.

Прибывшие в отель медики обнаружили младенца без сознания и не смогли спасти девочку. Родителей впоследствии задержали, а во время разбирательства выяснилось, что наркотики употребляли оба. Кроме того, мать принимала запрещенные вещества во время беременности.

Томас и Мондер признали вину в пренебрежении родительскими обязанностями. Суд назначил каждому два года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.

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