Девушка сорвалась со стометровой высоты при восхождении на гору и выжила

Экс-участница реалити-шоу в Румынии упала со стометровой высоты в горах и выжила

Бывшая участница румынского реалити-шоу Элла Вишан выжила после падения с высоты 100 метров в горах. Об этом пишет Need to Know.

Все случилось 3 октября на маршруте к вершине Негою. Вишан шла отдельно от группы. Она потеряла из виду разметку тропы и оказалась на заснеженном участке. Небольшие шипы на ботинках не удержали ее, и она сорвалась вниз.

Оказавшись в долине, девушка не смогла выбраться сама. Пришлось вызывать горных спасателей. Они спустились к ней и эвакуировали в безопасное место.

Пострадавшую доставили в больницу города Сибиу. Врачи диагностировали открытую рану, многочисленные ссадины и ушибы. Компьютерная томография серьезных повреждений не выявила. После обследования ее выписали.

Вишан рассказала, что упала в пустоту. Этот опыт она никогда не забудет и не хочет повторять.