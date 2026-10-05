Девушка ушла из дома во Владивостоке и не вернулась

Во Владивостоке несколько дней не могут найти 16-летнюю девушку

Во Владивостоке специалисты ведут поиски 16-летней девушки, которая ушла из дома 2 октября и до сих пор не вернулась. Об этом сообщили в региональной общественной организации «Примпоиск».

По данным организации, девушка вышла из дома на улице Нейбута около 07:30 по местному времени и с тех пор ее местонахождение остается неизвестным. К поискам подключились специалисты.

Рост пропавшей составляет от 160 до 165 сантиметров, телосложение худощавое. У нее темно-коричневые волосы с красными кончиками и карие глаза. На момент исчезновения девушка была одета в черную толстовку, серые рваные джинсы и белые кроссовки с изображением красного сердца.

Среди особых примет — тоннели в ушах и татуировка в виде сердца на пальце левой руки. Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении девушки, просят сообщить об этом специалистам, ведущим поиски.

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