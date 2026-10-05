Девять беспилотников сбили на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении девяти дронов на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, дроны были сбиты средствами ПВО Минобороны. Информации о последствиях атаки на данный момент не приводится.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Они проводят необходимые мероприятия.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Специалисты продолжают работать на местах обнаружения фрагментов беспилотников.

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