Два человека пострадали от атак дронов в Курской области

Два человека получили ранения при атаках дронов в Курской области

Два человека получили ранения в приграничных районах Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн на своей странице в Max.

«В деревне Викторовка Рыльского района в результате атаки дрона на дом пострадала женщина 1958 года рождения. У неё слепое осколочное непроникающее ранение живота. От вражеского дрона в селе Малое Солдатское Беловского района пострадал 71-летний мужчина», — заявил Хинштейн.

Медики зафиксировали у него акубаротравму, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Бригада скорой помощи доставила обоих пациентов в Курскую областную больницу.

Курская область регулярно подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов. Накануне в результате атаки дрона ВСУ погиб житель села Званное Глушковского района Курской области, ехавший на мопеде.

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