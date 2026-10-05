Экс-мэра Сочи Копайгородского приговорили к 15 годам колонии

Мещанский суд Москвы приговорил экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда. Суд признал его виновным во взяточничестве, растрате и легализации преступных доходов.

«Признать Копайгородского виновным и по совокупности преступлений назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии общего режима», — огласила решение судья.

Также суд назначил штраф в размере 500 миллионов рублей. Копайгородский лишился ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Прокурор ранее просил назначить 21 год колонии.

По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год он вместе с супругой похитил два земельных участка в Сочи. Стоимость участков составила не менее 26 миллионов рублей. Он получил взятку в размере 248 миллионов рублей от коммерческих структур. Деньги дали за общее покровительство.

Ранее суд в Сочи удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры. Кроме того, государство изъяло всё имущество Копайгородского и его близких. Сумма этого имущества составила около 1,6 миллиарда рублей.

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