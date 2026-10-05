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Происшествия 1980

Ещё один человек найден убитым по делу нижегородского расчленителя

Еще одну женщину нашли убитой по делу нижегородского расчленителя

Еще одну женщину нашли убитой по делу нижегородского расчленителя
изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / Анна Игнаткина

Ранее наше издание сообщало, что расчленённые тела двух женщин нашли в грузовике в Нижнем Новгороде. Автоинспекторы остановили автомобиль «Газель». В ходе проверки документов пассажир внезапно выскочил из автомобиля и стал убегать. А в самом автомобиле нашли два тела.

Позже появились новые подробности трагедии. Ещё один человек был найден убитым. Это родственница погибших женщин. Как сообщает телеграм-канал «База», подозревают в совершении преступления именно пассажира автомобиля. По предварительным данным, он убил свою сожительницу, ее мать и дочь.

Тела пожилой женщины и молодой девушки мужчина расчленил и расфасовал по пакетам. Останки он планировал вывезти в лес. По факту случившегося проводится проверка. Также ведется поиск подозреваемого.

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