Ещё один человек найден убитым по делу нижегородского расчленителя

Ранее наше издание сообщало, что расчленённые тела двух женщин нашли в грузовике в Нижнем Новгороде. Автоинспекторы остановили автомобиль «Газель». В ходе проверки документов пассажир внезапно выскочил из автомобиля и стал убегать. А в самом автомобиле нашли два тела.

Позже появились новые подробности трагедии. Ещё один человек был найден убитым. Это родственница погибших женщин. Как сообщает телеграм-канал «База», подозревают в совершении преступления именно пассажира автомобиля. По предварительным данным, он убил свою сожительницу, ее мать и дочь.

Тела пожилой женщины и молодой девушки мужчина расчленил и расфасовал по пакетам. Останки он планировал вывезти в лес. По факту случившегося проводится проверка. Также ведется поиск подозреваемого.

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