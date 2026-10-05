Франция закрыла сотни школ из-за протестов: «левые захватили умы старшеклассников»

Франция закроет от 400 до 500 школ из-за протестов. Всё началось 17 сентября в парижской школе из-за прогулов учителей, длительных учебных дней и ветхого оборудования, сейчас же распространилось по всей стране. Министр образования Эдуард Жеффрей обвинил крайне левых активистов в захвате движения старшеклассников, а глава МВД Лоран Нуньес сообщил, что с понедельника арестовано более 5000 человек, большинство из которых — подростки.

Сообщается, что во Франции будет полностью или частично закрыто до 500 средних школ, поскольку власти пытаются обеспечить безопасность в учреждениях на фоне растущего протестного движения. Об этом заявил министр образования Эдуард Жеффрей.

Протесты начались в парижской средней школе 17 сентября и распространились по всей Франции, что привело к неоднократным столкновениям между демонстрантами и силами безопасности: в ходе некоторых столкновений полиция применила слезоточивый газ и дубинки.

Жеффрей отметил, что уроки будут «полностью или частично приостановлены» в школах, где «не соблюдаются требования безопасности», и добавил, что с начала протестов 24 школы были «сожжены или разграблены». Министр образования также обвинил крайне левых активистов в том, что они используют студенческое движение и подталкивают его к крайнему насилию: «Есть активисты, особенно из числа крайне левых, которые проникли в движение старшеклассников, отобрали его у самих учащихся и прибегли к крайнему насилию».

Во время беспорядков были ранены по меньшей мере 78 работников образования, что министр назвал беспрецедентной цифрой, и он также заявил, что сотрудники «были преднамеренно избраны мишенью, потому что они были сотрудниками национальной системы образования». Организаторы призвали к продолжению протестов, продолжая оказывать давление на правительство, требуя конкретных шагов по решению проблемы ухудшения условий в школах. Запланированные демонстрации проходят после нескольких дней беспорядков, которые распространились далеко за пределы Парижского региона и привели к остановке работы сотен школ по всей Франции.

По словам министра внутренних дел Лорана Нуньеса, было арестовано более пяти тысяч человек, большинство из которых — подростки. Только в пятницу, 2 октября, власти произвели 1747 арестов, поскольку протесты затронули 735 школ, в то время как инциденты с «городским насилием» были зафиксированы вблизи 158 учреждений. Нуньес рассказал, что были брошены снаряды и что среди жертв были сотрудники полиции, учителя, журналисты и случайные прохожие.

Беспорядки также вызвали растущую критику полицейской тактики. В то время как власти реагировали на насилие и вандализм, критики обвиняли силы безопасности в применении чрезмерной силы против протестующих, многие из которых были несовершеннолетними. Более 600 сотрудников полиции также получили ранения в ходе беспорядков.