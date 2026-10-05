ФСБ задержала двух агентов Киева, собиравших данные об объектах ОПК

ФСБ задержала двух агентов Украины, собиравших информацию об объектах ОПК и ТЭК

ФСБ России сообщила о задержании в Перми и Белгородской области двух агентов украинских спецслужб, которые собирали данные об объектах оборонно‑промышленного и топливно‑энергетического комплексов.

По данным ведомства, задержаны двое граждан РФ 2002 и 2006 годов рождения. Операции прошли в Пермском крае и в Белгородской области (в частности, в городах Перми и Старом Осколе). По заданию украинских кураторов подозреваемые добывали сведения для подготовки диверсионно‑террористических актов. Координация их действий осуществлялась через мессенджер Telegram.

У задержанного в Белгородской области силовики изъяли самодельное взрывное устройство, готовое к применению. Кроме того, установлено, что этот человек неоднократно использовался украинскими спецслужбами как курьер: через него граждане России, обманутые мошенническими колл‑центрами, передавали денежные средства.

Агенту, действовавшему в Пермском крае, украинские спецслужбы обещали крупное денежное вознаграждение и помощь с выездом в Евросоюз за сотрудничество.

В отношении обоих задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, диверсии, а также о незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Им избрана мера пресечения — заключение под стражу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о государственной измене.