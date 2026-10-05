Грозовой пожар в Хабаровском крае удалось локализовать

Пожар на площади 65 гектаров локализовали в Хабаровском крае

Лесопожарные формирования локализовали возгорание в Аяно-Майском районе Хабаровского края. Пожар возник 29 сентября из-за грозовой активности, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и лесопереработки.

Очаг находится в 15,6 километра от села Джигда. Площадь пожара составляет 65 гектаров.

В момент обнаружения огонь распространялся на площади 15 гектаров. Сейчас его тушат 14 специалистов парашютно-десантной пожарной службы.

Других лесных возгораний в регионе не зарегистрировано. С начала сезона в Хабаровском крае произошло 309 лесных пожаров на общей площади более 233,4 тысячи гектаров.

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