Гулявшего по парку культуры и отдыха медведя застрелили в российском городе

В Кызыле застрелили гулявшего по парку культуры и отдыха медведя

В Кызыле ликвидировали бурого медведя, который забрел на территорию Национального парка культуры и отдыха имени Н. Гастелло. Об этом сообщил Госкомохотнадзор Тувы.

Хищника застрелили из-за высокого риска для граждан. В ведомстве уточнили, что операцию провели вместе с правоохранителями.

«Госкомохотнадзор республики совместно с правоохранительными органами добыл бурого хищника, который попал в Национальный парк культуры и отдыха в Кызыле. Зверь был ликвидирован из-за высокого риска опасности для граждан», — сообщили в Госкомохотнадзоре.

Ранее медведя заметили в парке. Туда приехали полицейские и охотоведы. Хищника обнаружили с помощью квадрокоптера рядом с аттракционами. Парк на время закрыли для посещения.