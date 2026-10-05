Искавший работу россиянин стал диверсантом и получил срок

Жителя Кубани приговорили к 12 годам за поджоги трех объектов

Краснодарский краевой суд вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в трех диверсиях. Мужчина получил 12 лет лишения свободы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

По данным ведомства, в начале 2025 года подсудимый искал подработку. В интернете он откликнулся на предложение анонимного заказчика. За деньги ему поручили поджигать объекты, важные для связи, энергетики и железнодорожного транспорта.

Мужчина совершил три поджога. Он сжег вышку сотовой связи в Адыгее, трансформаторную подстанцию и пост, обеспечивающий работу контактной железнодорожной сети в Краснодаре.

Деятельность подсудимого выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет.

В пресс-службе уточнили, что житель края признан виновным в совершении трех диверсий. Другие подробности дела не раскрываются.