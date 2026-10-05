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Происшествия 1364

Из-за падения неизвестного снаряда пострадал молдавский пограничник

Неизвестный снаряд упал у КПП «Паланка» на молдавско-украинской границе

Неизвестный снаряд упал у КПП «Паланка» на молдавско-украинской границе
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

У молдавского пункта пропуска «Паланка» на границе с Украиной упал снаряд, сообщила пограничная полиция страны. 

В результате инцидента лёгкое ранение получил один из сотрудников ведомства.

По информации погранслужбы, около 09:38 мск снаряд ударился о землю, после чего отрикошетил в рейсовый автобус, находившийся у шлагбаума. Повреждения получили автобус и пункт контроля. Других пострадавших не выявлено. 

Правоохранители занимаются исследованием снаряда, потому что к настоящему времени его происхождение неизвестно.

Работу перехода «Паланка — Маяки — Удобное» приостановили.

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