Из-за падения неизвестного снаряда пострадал молдавский пограничник

У молдавского пункта пропуска «Паланка» на границе с Украиной упал снаряд, сообщила пограничная полиция страны.
В результате инцидента лёгкое ранение получил один из сотрудников ведомства.
По информации погранслужбы, около 09:38 мск снаряд ударился о землю, после чего отрикошетил в рейсовый автобус, находившийся у шлагбаума. Повреждения получили автобус и пункт контроля. Других пострадавших не выявлено.
Правоохранители занимаются исследованием снаряда, потому что к настоящему времени его происхождение неизвестно.
Работу перехода «Паланка — Маяки — Удобное» приостановили.
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