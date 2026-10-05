Изверги воровали кошек и продавали на еду, задержаны больше 10 человек

Во Вьетнаме банда украла 2700 кошек для продажи на мясо

В Хошимине полиция задержала 12 человек, которых подозревают в краже и перепродаже на мясо почти 2700 кошек. Об этом сообщил портал VnExpress.

Задержанные уже признались в похищении и продаже животных. Сейчас они находятся под следствием по обвинению в краже.

По версии полиции, злоумышленники держали украденных кошек на складе. Затем перепродавали их на мясо. Как долго действовала группа, пока не установлено.

8 июля 2026 года во время рейда в одном из районов Хошимина полиция изъяла 50 кошек. Тринадцать из них вернули владельцам. Остальных передали в социальный центр на временное размещение.

Портал напоминает: по вьетнамскому законодательству собаки и кошки считаются частной собственностью. Их кража может квалифицироваться как кража имущества. Уголовное дело возбуждают, если стоимость животного превышает 77 долларов.