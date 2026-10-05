Известно, сколько БПЛА ВСУ летело в сторону Москвы за месяц

За месяц в сторону Московской области летело почти 10 тысяч БПЛА ВСУ

С 1 сентября по 5 октября в сторону Московского региона летело 9994 БПЛА. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, большая часть вражеских дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних рубежах. При этом 862 беспилотника уничтожены на подлёте к Москве.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Ранее наше издание сообщало, что ВСУ ударили по машине, в которой ехала молодежь. В результате погибла девушка. Трагедия случилась в Луганской Народной республике.

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