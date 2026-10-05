Известно, сколько дронов ВСУ было ликвидировано в России 5 октября

Почти 350 БПЛА ВСУ сбили в России 5 октября

Боевики ВСУ продолжают атаковать регионы России. Сегодня, 5 октября, в РФ были ликвидированы 343 украинских беспилотника.

Данные взяты за 12 часов – с 8:00 до 20:00. Об этом рассказали представители Министерства обороны Российской Федерации.

Дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее наше издание сообщало, что три жителя российского региона пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ. Произошло это в Белгородской области.

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