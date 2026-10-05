Известный парашютист насмерть разбился во время очередного прыжка

В Рязанской области случилась трагедия. Там погиб известный парашютист-рекордсмен. Он разбился во время прыжка с высоты 6 тысяч метров. Об этом сегодня, 5 октября, рассказал телеграм-канал «SHOT».

По предварительной информации, причиной трагедии стал неисправный парашют. Происшествие случилось на аэродроме «Крутицы» во время прыжка большой формацией с двух самолётов.

Очевидцы утверждают, что у 57-летнего мужчины купол основного парашюта вел себя странно. А примерно в 6 метрах от земли резко «клюнул» вперед. В результате парашютист скончался.

Ранее наше издание сообщало, что в Турине женщина с годовалым ребенком спаслась после нападения своего 37-летнего партнера. По предварительной версии следствия, мужчина пытался сбросить ее с балкона квартиры на десятом этаже.

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