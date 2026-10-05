Каталония ушла под воду: 2 погибших и пропавший без вести

В Каталонии за выходные прошли мощные ливни, вызвавшие подтопления. По информации Reuters, в воскресенье, 4 октября, жертвами стихии стали 2 человека, ещё один считается пропавшим. Вода залила жилые здания и трассы.

Глава региона Сальвадор Илья подтвердил, что в Тордере к северу от Барселоны погиб мужчина — на него обрушилась стена строения, не выдержавшая нагрузки. В тот же день пожарные зафиксировали второго погибшего в Монторнес-дель-Вальес. В Пинеда-де-Мар, что в 52 километрах от Барселоны, продолжают искать третьего человека.

Из-за ураганного ветра и сильных осадков на северо-востоке страны объявили наивысший уровень опасности. Жителям и туристам рекомендовали не покидать жилища. Метеорологи пояснили, что ядро необычной погодной системы возникло над Средиземным морем, а затем переместилось по суше Каталонии.

В пригородах Барселоны — Бельвитже и Корнелье — потоки воды проникли в дома и машины, а на трассах образовались огромные лужи. Аэропорт Барселоны отменил и задержал рейсы. Пригородные поезда перестали ходить. Магазины закрылись раньше срока. Отменили футбольные матчи и оперный спектакль Верди «Аида» в театре «Лисеу».

Наблюдаемая картина напоминает события прошлых лет. Осенью 2024 года аналогичные ливни привели к гибели более 200 человек в Валенсии. Специалисты по погоде связывают участившиеся средиземноморские штормы с изменением климата. Тёплое море даёт циклонам всё больше интенсивных осадков.

Каталония объявила максимальный уровень погодной опасности

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