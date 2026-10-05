Крымский мост освободился от пробок на подъездах

Очередей перед Крымским мостом со стороны Тамани и Керчи нет

На подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи не зафиксировано очередей. Проезд к пунктам ручного досмотра осуществляется без затруднений, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на подходах к мосту.

При этом автомобилистам необходимо пройти процедуру ручного досмотра перед въездом на объект. Ограничений, связанных с образованием очередей на автоподходах, в настоящее время нет.

По данным на 19:09 мск 4 октября, со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находились 400 транспортных средств. Информация о затруднениях со стороны Керчи в сообщении не приводится.

Ситуация на подъездах к Крымскому мосту отслеживается в оперативном режиме. Данные о загруженности пунктов досмотра могут меняться в течение дня.

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