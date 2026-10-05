Леопард ворвался в дом и напал на семью из шести человек

В Индии леопард проник в дом и ранил шесть человек

В округе Махасамунд в индийском штате Чхаттисгарх леопард проник в жилой дом и напал на шестерых членов семьи. Об этом сообщило местное издание.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу. Семье удалось запереть животное в одной из комнат. На место прибыли полиция, работники лесного хозяйства и спасатели. Они усмирили зверя и вытащили его из дома.

Всех пострадавших госпитализировали. Трое получили серьезные травмы.

По данным издания, днем ранее в расположенном поблизости лесу леопард атаковал мужчину. Пока неизвестно, идет ли речь об одной и той же особи.