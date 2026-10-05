Мать отдали под суд за систематическое избиение своих дочерей шести и восьми лет

На Сахалине женщину отдали под суд за насилие и побои в отношении двух дочерей

На Сахалине перед судом предстанет 39-летняя местная жительница, обвиняемая в систематическом насилии над двумя малолетними дочерями шести и восьми лет. Об этом сообщили в региональном Следственном кoмитете.

По версии следствия, с марта 2024-го по апрель 2025 года женщина регулярно применяла физическую силу к одной из девочек в качестве наказания. Следователи зафиксировали не менее 27 эпизодов побоев и как минимум 12 случаев других насильственных дeйствий в отношении ребенка.

Один из наиболее серьезных эпизодов произошел в январе 2026 года. Как утверждает следствие, во время избиения на лестничной площадке мать схватила дочь за футболку. Девочка вырвалась, потеряла равновесие и упала с лестницы второго этажа, ударившись головой. Полученные травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Вторую дочь обвиняемая, по материалам дела, подвергала побоям и другим насильственным дeйствиям с марта 2024-го по январь 2025 года, причинив ей вред здоровью средней тяжести. Женщине предъявлены обвинения по статьям об истязании малолетнего, причинении вреда здоровью и причинении тяжкого вреда по неосторожности. Дело с утвержденным обвинительным заключением уже передано в суд.

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