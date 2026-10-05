Медведь ломился в дом к россиянам, его пришлось убить

В селе Белозеровка Шушенского района Красноярского края полицейский застрелил медведя. Хищник пытался проникнуть в жилой дом. Об этом сообщили в краевом главке МВД.

В дежурную часть поступило сообщение от участкового. Он доложил, что к людям вышел медведь и пытается попасть в дом.

Полицейский обезвредил опасного зверя. Никто из людей и сотрудников полиции не пострадал. Тушу медведя передали инспекторам охотнадзора для утилизации.

Ранее МК писал, что медведь вломился в вагончик, где проживал мужчина и растерзал его в Кузбассе, в том же регионе другой хищник растерзал еще одного россиянина.