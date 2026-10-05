Медведь повредил автомобили на автостоянке в Свердловской области

В Свердловской области медведь повредил несколько автомобилей на автостоянке в посёлке Шемур. Об этом сообщил Telegram-канал «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)».

Последствия происшествия попали на фотографии. У одного из автомобилей вырвана и смята дверь. У этой двери выбито стекло. Также снесено боковое зеркало. На другой двери видны следы на прилипшем снегу. Из машины вывалились личные вещи автомобилистов.

На земле разбросаны автомобильные детали. Источник сообщает о повреждении ещё одного автомобиля. У него оказалась открытой дверь. В настоящий момент о полных последствиях инцидента ничего не известно. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее в селе Белозёровка Красноярского края медведь пытался проникнуть в жилой дом. В итоге полицейские приняли решение застрелить хищника.

В России в последнее время участились встречи людей с медведями. Специалисты рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности при парковке транспорта в лесных зонах.

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