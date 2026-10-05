Медведица напала на машину с людьми, защищая детеныша

Медведица напала на машину с людьми на японском острое Хоккайдо

На острове Хоккайдо в Японии медведица напала на легковой автомобиль. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на дороге. Женщина за рулем заметила впереди семейство медведей. Она сразу притормозила, но хищница стремительно бросилась к машине. Вероятно, она посчитала автомобиль угрозой для медвежонка.

Медведица нанесла множественные удары по капоту и лобовому стеклу. На кузове остались глубокие вмятины и царапины от когтей. После короткой схватки с машиной она вместе с медвежонком скрылась в лесу.

Ранее МК писал, что в Иркутской области двое мужчин погибли после встречи с медведем.