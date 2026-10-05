Места хранения БПЛА ВСУ были уничтожены в зоне СВО

Российские военнослужащие продолжают работу в зоне проведения спецоперации. Накануне они нанесли удары по местам хранения беспилотников ВСУ, а также пунктам временной дислокации боевиков.

Об этом сегодня, 5 октября, рассказали представители Министерства обороны Российской Федерации. По данным оборонного ведомства, ударными беспилотниками нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов.

Противник понес потери. Была ликвидирована в том числе вражеская техника. Напомним, Минобороны России в сводках заявило, что за последние сутки ВСУ потеряли около 1435 военнослужащих в зоне спецоперации. Эти данные ведомство распределило по направлениям действий российских группировок.

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