Молодой россиянин расправился с матерью и ударил сестру кирпичом

В Нижнем Новгороде был задержан 29-летний местный житель, подозреваемый в нападении на свою мать и сестру.

По данным Telegram-канала 112, инцидент произошёл 1 октября, а в правоохранительные органы обратилась 46-летняя жительница города, сообщившая, что на неё напал брат. В ходе ссоры мужчина ударил сестру кирпичом по голове, после чего напал с ножом на их пожилую мать и скрылся с места происшествия. Спасти 66-летнюю женщину не удалось, она погибла от полученных ранений.

Злоумышленника удалось задержать, и по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося, подозреваемый находится под стражей. Следствие продолжает работу по выяснению мотивов и деталей произошедшего.

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