Московские аэропорты работают по согласованию из-за ограничений

Внуково и Домодедово изменили порядок приема и отправки рейсов

Аэропорты Внуково и Домодедово временно принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Ограничения связаны с временным ограничением использования воздушного пространства в районе авиагаваней, сообщила Росавиация.

Изменения могут повлиять на расписание отдельных рейсов. Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией перед поездкой.

Уточнить статус конкретного рейса можно с помощью онлайн-табло аэропортов. Данные о времени вылета и прилета могут меняться.

Росавиация продолжает следить за ситуацией и информировать об изменениях в работе воздушных гаваней.

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