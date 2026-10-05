Московские аэропорты работают по согласованию из-за ограничений

Аэропорты Внуково и Домодедово временно принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Ограничения связаны с временным ограничением использования воздушного пространства в районе авиагаваней, сообщила Росавиация.
Изменения могут повлиять на расписание отдельных рейсов. Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией перед поездкой.
Уточнить статус конкретного рейса можно с помощью онлайн-табло аэропортов. Данные о времени вылета и прилета могут меняться.
Росавиация продолжает следить за ситуацией и информировать об изменениях в работе воздушных гаваней.
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