Москвичка попала в больницу из-за рецепта ИИ-блогера

В Москве 68-летняя жительница попала в больницу с кровавой рвотой, после того как она решила попробовать приготовить отвар по рецепту из соцсетей, сгенерированный искусственным интеллектом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его информации, женщина нашла в соцсетях профиль «эксперта по традиционной медицине», который в действительности был создан нейросетью. Приняв виртуального персонажа за реального человека, женщина решила приготовить отвар с лимоном и чёрным перцем для чистки кишечника.

В итоге ночью у неё резко упало давление, заболел живот и возникли трудности с дыханием. Затем началась рвота с кровью. Врачи госпитализировали женщину и оказали ей помощь. Медики объяснили пациентке, что «специалист» является продуктом искусственного интеллекта.

Нейросети в последнее время всё чаще создают виртуальных блогеров. Такие аккаунты часто дают советы по здоровью. Врачи предупреждают об опасности самолечения. Рецепты из интернета могут нанести серьёзный вред организму. Перед применением любых средств необходимо проконсультироваться с врачом.

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