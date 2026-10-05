Мужчина познакомился с девушкой через приложение и похитил ее в сексуальное рабство

Американец познакомился с девушкой в интернете и похитил ее для торговли телом

В американском штате Массачусетс 29-летнего Джорденде Пьера обвинили в похищении женщины, с которой он, по данным следствия, познакомился через приложение для знакомств. Об этом сообщает Hawaii Nеws Now.

Мужчину задержали в рамках расследования дела о торговле людьми и оставили под стражей без прaва внесения залога.

Прокуратура утверждает, что пострадавшую несколько недель удерживали на чердаке многоквартирного дома в городе Молден. Женщина находилась в тяжелых условиях, была истощена и, как заявили следователи, подвергалась сексуальному насилию. Вместо туалета ей приходилось использовать ведро.

На предполагаемую пленницу полиция вышла после того, как один из сотрудников заметил подозрительные обстоятельства в доме. Женщина рассказала правоохранителям, что Пьер якобы принуждал ее к сексуальным контактам и организовывал встречи с другими людьми.

Пьер не признал себя виновным. Ему предъявлены обвинения в похищении, торговле людьми и преступлении сексуального характера. Расследование продолжается. Полиция не исключает появления новых фигурантов и дополнительных обвинений.

Читайте также:

Мать отдали под суд за систематическое избиение своих дочерей шести и восьми лет.

Полицейский создал тысячи сексуализированных дипфейков своих знакомых и детей и продавал их.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в “MAX”.