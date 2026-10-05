Мужчина зарезал двух маленьких сыновей и постучал в стекло автомобиля полиции с ножом в руках

В США мужчина ударил ножом двух сыновей и прибежал к полицейскому автомобилю

В США в Арлингтоне, штат Техас, 27-летнего Хейко Круса Линареса обвинили в убийстве пятилетнего сына. Об этом сообщает портал Law & Crime.

Подозреваемого задержали после необычного инцидента. По версии полиции, он подъехал к патрульной машине на заправке и ударил ножом по водительскому стеклу.

Полицейский отъехал на безопасное расстояние и потребовал от мужчины бросить нож, однако тот якобы вернулся в автомобиль и попытался скрыться. После непродолжительного преследования машину удалось остановить при содействии полиции соседнего Гранд-Прери.

Во время задержания Линарес неожиданно сообщил правоохранителям о нападении на своих детей в квартире в Арлингтоне. Полицейские немедленно отправились по указанному адресу и обнаружили там двух раненых мальчиков пяти и двух лет. Старший ребенок впоследствии умер в больнице, состояние младшего оценивалось как стабильное.

Мотив произошедшего пока устанавливается. В момент инцидента мать детей, по информации полиции, находилась на работе. Помимо обвинения в убийстве, Линаресу вменяют попытку скрыться и угрозу сотруднику полиции, при этом по мере расследования список обвинений может быть расширен.

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